L'huile... et l'argent de l'huile ! par El-Houari Dilmi Le chauffeur de taxi, la cinquantaine bien entamée, m'explique sa vision des choses dans un pays qui s'appelle l'Algérie. «Vous savez, Monsieur, ça fait une semaine que je cours après une petite bouteille d'huile de table sans la trouver nulle part, dans la ville, je me réveille à l'heure du coq pour un sachet de lait sans jamais mettre la main dessus, et pour boucler la mauvaise boucle, la pièce de rechange pour ma vieille caisse me coûte la moitié de mes revenus, ma tog nache khouya !» «Et il paraît que l'Algérie va intégrer le BRICS, le conseil de sécurité du machin de l'ONU, organiser la CAN et même lancer un nouveau satellite vers je ne sais quelle planète», renchérit le taxieur, avant d'allumer une cigarette pour enfumer tout l'habitacle. «Mais tout ce beau monde, sait-il que le pauvre Algérien court derrière une bouteille d'huile de table, un sachet de lait, que la batata coûte les yeux de la tête dans le plus vaste pays d'Afrique», s'égosille-t-il avant de me demander enfin ma destination. « Il paraît que le président a autorisé les fellahs à importer des tracteurs de moins de 5 ans, je pense sérieusement à en acquérir un pour labourer les routes défoncées de ma ville, wallah sérieux !». Avant de me déposer, le taxieur me confie d'une voix rugueuse : «je me souviens plus du nom de ce politicien qui a parlé de ghachi, wallah il a raison mon frère, ou de cet autre homme qui s'est trompé de société tout en voulant le beurre et l'argent du beurre, ou plutôt l'huile et l'argent de l'huile», s'esclaffe-t-il tout en saluant un collègue d'un coup de klaxon. «Je veux juste vivre normalement, mais où se situe la normalité me diriez-vous ! L'on dit qu'un politicien honnête est celui qui reste fidèle à celui qui l'a acheté, oui, il faut croire que ça arrive que la vérité sorte de la bouche d'un politicien. Oui c'est vrai Monsieur ! Et comme on entre en politique avec un bel avenir devant soi et on en sort avec un terrible passé, la seule explication qui vaille vraiment pour apprendre à ne jamais déprimer du sérieux apoplectique de nos hommes politiques est celle de croire qu'un homme politique réduit en plus petit dénominateur commun, ça fait rien d'autre que quatre ans de droit, puis toute une vie de travers.. wallah ya cheikh ma fhemna walou fi had l'bled, aya bka ala kheir cheikh ! »...