Environnement n'est pas juste gestion des ordures par Abdou BENABBOU Atravers différentes wilayate, les autorités locales prennent à cœur de mobiliser la population pour l'engager dans une lutte de préservation de l'environnement. Des actions sont engagées ici et là mais il est à convenir que les batailles pour la propreté sont épisodiques et relèvent d'un souci d'hygiène sans les adhérer dans le préconçu que suppose le très large domaine de l'environnement. Celui-ci ne s'arrête pas à une histoire de ramassage d'ordures mais à une dominante culturelle qui va jusqu'à la problématique du savoir-vivre. Le sujet est d'ordre civilisationnel. Le comportemental est le premier indice qui dévoile le profil réel d'une société humaine et démonte le mieux son niveau culturel. Les Algériens dans leur majorité, comme de nombreux autres peuples, ne se sont que timidement intégrés dans le débat sur le réchauffement climatique et sur l'effet de serre et qu'à bien observer, ils donnent l'impression qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de s'attarder sur les vicissitudes du climat. Une multitude de causes sont à l'origine de ce désintéressement laissant parfois libre cours à l'outrance d'un individualisme allant jusqu'à transformer le vivre ensemble en cauchemar où personne ne trouve son compte. Quand le «pousse-toi, j'arrive !» et quand l'irrationnel s'installent en règle nationale, il est vain d'aborder les vrais problèmes de l'environnement car leurs réalités reposent toutes sur le degré de culture de la population. Elles sont aussi bien dans les couleurs des murs que dans le décibel des klaxons, comme elles sont dans les murmures ou les allures de vociférations que prennent les simples et amicales discussions. Elles concernent d'abord l'impératif du juste partage des lieux communs et le respect du voisinage dans toutes ses formes. Il est évident qu'il y a un début à tout. Le problème du ramassage des ordures est sérieux mais le domaine de l'environnement est beaucoup plus large et plus profond que celui que soumet la gestion des poubelles.