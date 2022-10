Plus de 35 millions d’euros de travaux pour la Grande Mosquée d’Alger : les autorités algériennes privilégient une nouvelle fois les entreprises turques au détriment des entreprises nationales By Rédaction Algériepart plus -4 octobre 2022 Les entreprises turques continuent de dominer outrageusement le marché algérien du BTP et obtiennent de nouveaux marchés onéreux alors que les entreprises nationales algériennes se battent pour tenter de survivre depuis 2020 à cause des conséquences désastreuses de la crise financière ayant paralysé leur secteur au lendemain de la pandémie de la COVID-19. Au lieu de soutenir ses entreprises nationales, les autorités algériennes ont préféré renflouer encore davantage les caisses d’ores et déjà bien remplies des entreprises turques de Bâtiment et de travaux publics. Preuve en est, L’Agence nationale de réalisation et de gestion de la Grande Mosquée d’Alger (Anargema) vient d’octroyer officiellement un nouveau marché stratégique de 4,89 milliards de Da à l’entreprise turque Atlas Génie Civil. Ce nouveau marché est l’équivalent de 35 millions d’euros et portent, selon nos investigations, sur la construction de nouveaux locaux administratifs de l’Anargema. Le délai de réalisation de ce marché s’étend sur 14 mois et l’entreprise turque a raflé ce marché avec une facilité déconcertante alors que de très nombreuses entreprises algériennes souffrent de grosses difficultés financières et peinent à payer les salaires de leurs employés faute d’un carnet de commandes pouvant leur permettre de relancer leurs activités. Faisant fi du principe de la « préférence nationale » dans un contexte de crise économique aigue pour les entreprises algériennes, les autorités algériennes ont préféré une nouvelle fois faire confiance aux entreprises étrangères notamment turques qui imposent leur mainmise sur le BTP algérien depuis 2020. Une mainmise qui est normalement interdite par le Code des marchés publics dont l’article numéro 83 stipule qu’une « marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à l’article 29 [du Codes des marchés publics] ». Dans ce marché de construction des nouveaux locaux administratifs de l’Anargema comme dans de nombreux autres chantiers étatiques et publics, les entreprises étrangères notamment sont régulièrement avantagées à travers une compétition commerciale où les entreprises nationales semblent, dés le départ, exclues ou marginalisées. Cette attitude est scandaleuse et porte un énorme préjudice à l’économie nationale en empêchant les entreprises algériennes d’engranger des revenus pouvant financer leur croissance exponentielle et la création de nouveaux emplois. Filiale algérienne du groupe turc Atlas Grup et fruit d’un partenariat Algéro-turc, Atlas Génie Civil est une Spa dotée d’un capital social de 4 milliards de dinars, fondée au mois de mai 2003 à Bir Mourad Rais et dont le Directeur Général est Yilmaz Barin. La société, spécialisée dans l’activité du Bâtiment, réalisait en Algérie un chiffre d’affaires de 30 Millions de Dollars, avant de voir booster son carnet de commande à un montant dépassant les 350 Millions de dollars depuis 2020. Le 14 Juillet 2020, elle avait ainsi signé 2 contrats de 52 et 57 Millions de dollars USD, pour la construction de 1800 et 2000 logements au profit de l’OPGI, organisme sous la tutelle du Ministère de l’Habitat. Soulignons que le décret exécutif n 22-161 paru au début de mai 2022 a modifié le statut de l’Agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr. Son appellation officielle a changé changée en « l’Etablissement de gestion de Djamaâ El Djazaïr ». Cet organisme public est chargé notamment d’assurer la maintenance des infrastructures, équipements et structures relevant de Djamaâ El Djazaïr, ainsi que sa fonctionnalité, son entretien et la préservation de toutes ses structures et dépendances.