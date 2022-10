Constantine: Zouaghi Slimane, attention, danger ! Les hordes de chiens sont de retour 05 Oct 2022 Constantine 211 fois Les hordes de chiens sont de retour Il y a deux jours, un élève, scolarisé dans un Centre d’Enseignement Moyen sis à la cité des 1.100 logements, jouxtant la cité universitaire Zouaghi Slimane, s’est fait attaquer par une meute de chiens errants, selon les témoignages de deux représentants des habitants qui se sont rendus à notre bureau. Nous interpellons, par le biais de votre journal, les services municipaux afin qu’ils prennent les mesures qui s’imposent, à savoir l’abattage de ces chiens errants, ont-ils tenu à marteler. En effet, cette attaque, la énième, remet sur le tapis le problème des chiens errants qui sillonnent, à longueur de journée, cette cité et les autres quartiers de la ville de Constantine. Idem dans les unités de voisinage de la circonscription administrative d’Ali Mendjeli. Lancée il y a une année, voire plus, via la radio locale en l’occurrence, la campagne d’abattage de chiens errants initiée par l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Constantine a-t-elle échoué ? Une question que l’on se pose au regard d’un bilan que l’on juge mitigé enregistré jusqu’ici. Pour preuve, les chiens errants font toujours partie du décor de la ville. Aucune partie n’est épargnée, ou presque, par un phénomène, faut-il le rappeler encore une fois, de santé publique. Et peu importe si ces chiens errants ont la rage ou pas, il est urgent que cette campagne soit menée au bout des objectifs escomptés.Triste est de constater que le programme arrêté par les services municipaux n’a pas été concrétisé, du moins dans sa globalité, puisque ces bêtes sauvages continuent de sillonner les quatre coins de la ville. Un danger auquel sont confrontés, en particulier, ceux qui se lèvent tôt le matin pour se déplacer à leurs lieux de travail. Dans certains quartiers populaires, il est quasiment impossible de faire le moindre déplacement vers une destination quelconque sans être menacé par une meute de chiens errants. D’où l’urgence de relancer cette campagne d’abattage à laquelle plusieurs services devraient contribuer. En fait, qu’en est-il de la commission mixte installée, en ce sens ? Une commission composée, rappelons-le, des services de la commune, de la Protection civile, de la Sûreté urbaine, de particuliers, des chasseurs professionnels en l’occurrence. La question mérite certainement d’être posée. Kherrab