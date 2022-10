L’alimentation en eau perturbée à Annaba Le barrage de Chafia est presque à sec 05 Oct 2022 Annaba 347 fois Le barrage de Chafia est presque à sec L’Algérienne des eaux (ADE) vient de révéler que la raison principale des récentes inconstances dans le réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) est liée à la baisse du niveau d’eau dans les barrages de Chafia et de Maksa dans la wilaya d’El Tarf. En effet, ces barrages représentent les deux principales sources d’eau potable pour les wilayas d’El Tarf, Guelma et Annaba. Une série de mesures exceptionnelles a été prise dans la wilaya d’Annaba afin de surmonter le problème des perturbations de l’approvisionnement en eau potable de la population ainsi que de l’approvisionnement du secteur industrielle, a-t-on appris hier, mercredi 5 octobre, auprès de la directrice de wilaya des ressources en eau. En effet, le niveau d’eau du barrage Chafia de la wilaya d’El Tarf d’une capacité de 158 millions mètres cubes a reculé à 22 millions mètres cubes affectant directement le volume d’eau mobilisable quotidiennement pour couvrir les besoins de la population de la wilaya d’Annaba et estimé à 150.000 mètres cubes dont 86.000 fournis par le barrage Chafia, à quoi s’ajoutent les besoins du secteur industriel représenté par le complexe Sider El Hadjar qui consomme quotidiennement 24.000 mètres cubes d’eau non traitée. Pour faire face à cette situation, la station de pompage de la commune de Zerizer (El Tarf) a été mise en exploitation après avoir subi des travaux de maintenance et réparation pour assurer la mobilisation de l’eau et sa distribution conformément à un programme juste et rationnel, a ajouté la même cadre. Cette station est une importante infrastructure pour le secteur des ressources en eau puisqu’elle permet de fournir 50 % du volume qui était mobilisé quotidiennement pour l’alimentation de la population et du complexe Sider El Hadjar, a-t-on expliqué. Ce même complexe recevra ainsi les quantités d’eau quotidiennes nécessaires pour assurer le fonctionnement normal du Haut fourneau et de la zone chaude et la population sera « à titre exceptionnel alimenté une fois tous les trois jours », a précisé la même source. Ces mesures exceptionnelles seront maintenues jusqu’au retour des pluies et le remplissage du barrage Chafia à un niveau permettant une exploitation normale de ses eaux, a-t-on indiqué. Les opérations d’approvisionnement en eau potable et en eau dirigée vers le secteur industriel et l’irrigation agricole dans la wilaya d’Annaba sont assurées à partir des deux barrages Chafia et Meksa dans la wilaya d’El Tarf ainsi que par des forages, rappelle-t-on. Soufiane Sadouki / AG