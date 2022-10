Insécurité à Annaba Septembre en chiffres 05 Oct 2022 Annaba 113 fois Septembre en chiffres La Sûreté de wilaya d’Annaba mène une lutte sans merci contre le crime urbain organisé, par l’entreprise de ses différentes brigades mais également par la recherche de suspects faisant l’objet de mandats d’amener émis par les services judiciaires. La Brigade de Répression du Banditisme (BRB) rattachée à la police judiciaire de la Sûreté de wilaya présente un bilan étoffé du mois de septembre. Ses éléments ont appréhendé 413 suspects présumés être impliqués dans de différentes affaires. Parmi eux, 170 sont condamnés à des peines de prison, se trouvant en cavale ont été remis à la justice. Les détenteurs de stupéfiants, au nombre de 150, et les 66 qui portaient des armes blanches, ont rejoint les premiers cités en prison. Un total de huit voleurs surpris en flagrant délit et 19 autres impliqués dans des affaires diverses ont été également mis hors d’état de nuire. Au cours de cette même période, les membres de cette brigade ont saisi 4.605 comprimés psychotropes, près de quatre kilos de résine de cannabis et 126,3 grammes de cocaïne. Le communiqué du bureau de la communication, daté du samedi 3 septembre, fait aussi état des activités des éléments du douzième arrondissement, dont le siège se trouve dans la rue Bicha entre le Pont Blanc et Oued Forcha. Ils ont arrêté, durant la semaine du 21 septembre au 1er octobre, vingt personnes impliquées dans des affaires de trafic de stupéfiants, d’atteinte aux personnes et à leurs biens ainsi que des suspects recherchés par les services judiciaires. Au cours de la même période, ils ont procédé au contrôle de dix voitures automobiles, six motos et à l’examen de la situation de 35 personnes à l’aspect suspect. Ahmed Chabi