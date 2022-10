PSG : Kylian Mbappé, joueur le plus riche du monde (selon Forbes)PSG : Kylian Mbappé, joueur le plus riche du monde (selon Forbes) J.L. - Il y a 1 h Le magazine vient de publier son célèbre classement annuel, pour la première fois mené par le joueur français aux revenus estimés à 131 millions d’euros Kylian Mbappé injouable au classement du compte en banques. FOOTBALL - Le magazine vient de publier son célèbre classement annPSG : Kylian Mbappé, joueur le plus riche du monde (selon Forbes) J.L. - Il y a 1 h Le magazine vient de publier son célèbre classement annuel, pour la première fois mené par le joueur français aux revenus estimés à 131 millions d’euros Kylian Mbappé injouable au classement du compte en banques. FOOTBALL - Le magazine vient de publier son célèbre classement annuel, pour la première fois mené par le joueur français aux revenus estimés à 131 millions d’euros Il n’est pas resté pour l’argent, paraît-il, mais enfin ça se prend quand même. Selon le classement annuel du magazine Forbes, qui fait référence en la matière, Kylian Mbappé émerge en 2022 à la première place des footballeurs les mieux rémunérés au monde, détrônant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui menaient alternativement ce classement depuis huit ans. Le champion du monde tricolore toucherait près de 131 millions d’euros par an, dont 110 en salaire et le reste en partenariats divers (Dior, Nike, Oakley…), desquels il faudrait malgré tout réduire les commissions liées aux différents contrats signés, notamment celui de sa prolongation au PSG. Mbappé, encore une fois figure de proue du nouvel opus Fifa, devance largement Messi (le seul à dépasser les 100 millions de revenus), CR7, ou Neymar, qui complètent le quatuor de tête. On notera que figure encore dans le top 10 un certain Andrès Iniesta, qui l’air de se mettre bien au Japon, à presque 40 ans.uel, pour la première fois mené par le joueur français aux revenus estimés à 131 millions d’euros Il n’est pas resté pour l’argent, paraît-il, mais enfin ça se prend quand même. Selon le classement annuel du magazine Forbes, qui fait référence en la matière, Kylian Mbappé émerge en 2022 à la première place des footballeurs les mieux rémunérés au monde, détrônant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui menaient alternativement ce classement depuis huit ans. Le champion du monde tricolore toucherait près de 131 millions d’euros par an, dont 110 en salaire et le reste en partenariats divers (Dior, Nike, Oakley…), desquels il faudrait malgré tout réduire les commissions liées aux différents contrats signés, notamment celui de sa prolongation au PSG. Mbappé, encore une fois figure de proue du nouvel opus Fifa, devance largement Messi (le seul à dépasser les 100 millions de revenus), CR7, ou Neymar, qui complètent le quatuor de tête. On notera que figure encore dans le top 10 un certain Andrès Iniesta, qui l’air de se mettre bien au Japon, à presque 40 ans.