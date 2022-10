Fortune de Mohammed Bin Salman 2021

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Bin Salman est l’une des personnes les plus riches du monde. En avril 2021, il avait une valeur nette de 6 milliards de dollars et possédait de nombreux biens partout dans le monde. Il est propriétaire d’un yacht italien appelé Pere, qu’il a acheté en 2015 pour 500 millions de livres. Mohammed a également acheté une œuvre d’art en 2017 pour 540,3 millions de dollars, établissant un record pour le prix d’une œuvre d’art. Mohammed ben Salmane vient de la famille royale et il est le prince héritier d’Arabie saoudite. Il a été accusé de ne pas être juste dans sa décision, mais cela ne l’a pas empêché de faire son travail efficacement. Il est l’héritier désigné du trône et, à l’avenir, il sera le roi d’Arabie saoudite.