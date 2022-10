Elizabeth Borne depuis hier à alger Qu'enElizabeth Borne depuis hier à alger La diaspora au coeur des deux

Elizabeth Borne depuis hier à alger La diaspora au coeur des deux états Elizabeth Borne depuis hier à alger La diaspora au coeur des deux états La Première ministre française évoque les initiatives concrètes qui valorisent la diaspora et jettent les ponts entre les deux pays. La diaspora algérienne est au coeur de l'escale algéroise d'Elizabeth Borne. L'envoyée spéciale du président français Emmanuel Macron, le précise de vive voix auprès des médias algériens. Borne rappelle, d'ailleurs «le souci d'Emmanuel Macron de valoriser les diasporas en France, dont il rappelle à chaque fois les richesses et les apports, mais aussi la capacité à jeter des ponts entre nos deux cultures et nos deux pays», «les diasporas ont un rôle clé à jouer dans tous les domaines, et, notamment sur les plans économique et culturel. Je pense, notamment aux échanges qu'ont eus les deux ministres de la Culture lors de la visite du Président Macron et qui ont donné lieu à des initiatives concrètes, par exemple dans le domaine du cinéma, où nous allons renforcer notre coopération en matière de création et de production», confie donc la Première ministre française, mue par la volonté de donner une «impulsion nouvelle» à la relation franco-algérienne. Outre le dossier des visas, Elizabeth Borne, renvoie à la déclaration d'Alger, laquelle prévoit la protection de notre émigration tout en annonçant un nouveau pacte pour la jeunesse. Ce dernier, rappelle-t-on, portant sur l'ensemble de ses dimensions et se traduit par la mise en oeuvre de projets concrets, dont la «création d'un incubateur de start-up en Algérie» et «l'appui à des projets d'investissement», initiés, notamment par les PME, à travers le Fonds qui a été décidé lors de la visite du président français, de 100 millions d'euros pour les entrepreneurs issus de la diaspora maghrébine. Un fonds annoncé par le président Macron, en février dernier, à Marseille, à l'occasion du Forum des Mondes méditerranéens. «Ce fonds a justement été conçu pour accompagner en particulier nos diasporas sur les projets qu'elles auront à conduire dans ces secteurs et pour pouvoir aller beaucoup plus loin», clarifie Borne. Salim BENALIASalim BENALIA 00:00 | 10-10-2022 Share