Lamamra salue les réalisations de la diplomatie algérienne sous la conduite du Président Tebboune Placeholder

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a salué, dimanche, les réalisations de la diplomatie algérienne sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et sa contribution avec détermination au processus d'édification de l'Algérie nouvelle. "Il est de notre devoir de célébrer cette journée historique qui a consacré le retour de l'Algérie sur la scène internationale, après une longue nuit coloniale, et de s'enorgueillir des réalisations de la diplomatie algérienne qui a gagné, aujourd'hui, ses lettres de noblesse, sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et apporte avec détermination sa contribution au processus d'édification de l'Algérie nouvelle, puisant dans les principes de sa Charte fondatrice et son acte de naissance, la Déclaration du 1er novembre 1954", a indiqué M. Lamamra dans une allocution à l'occasion de la Journée nationale de la diplomatie. A cette occasion, le ministre a transmis aux personnels du ministère des Affaires étrangères, "les félicitations et les encouragements du Président Tebboune, à rester fidèles au serment et à consentir davantage d'efforts dans l'action diplomatique qui, estime-t-il, constitue l'une des lignes de front pour défendre les principes et les intérêts de l'Algérie". Il a souligné, par ailleurs, que cette journée "est une occasion importante pour célébrer la diplomatie de notre pays qui a conservé son caractère révolutionnaire, même après l'adhésion de l'Algérie à l'ONU, le 8 octobre 1962", un caractère, dira-t-il, dont "les contours se sont profilés en pleines épopées réalisées par le peuple algérien durant la Révolution de libération nationale aux plans politique et militaire". Ce caractère, ajoute-t-il, "s'est manifesté davantage après l'indépendance pour consacrer l'étendue de la notoriété internationale de l'Algérie qui se distingue, dans le concert des nations, par ses principes constants qui l'ont habilité à diriger la vague des mouvements de libération de la domination coloniale et d'être à l'avant-garde des pays en voie de développement réclamant un nouvel ordre mondial". Abordant le monde d'aujourd'hui marqué par "les tensions et bouleversements effrénés ainsi que par la polarisation croissante annonciatrice des prémices d'un rééquilibrage des rapports de force", le ministre a estimé que ces développements "confirment de nouveau la justesse des positions algériennes attachées aux principes de non-alignement et qui militent en permanence pour l'établissement d'un ordre international où règnent la justice et l'équité pour mettre un terme à l'injustice historique faite aux pays en voie de développement". Pour M. Lamamra, la diplomatie algérienne "croit en la force du droit et à la constance des principes et des positions à l'égard des causes justes, à l'instar de la cause palestinienne et de la cause du peuple du Sahara occidental, étant donné que le vécu de l'Algérie confirme que la colonisation, quoi qu'elle dure, le jour viendra où elle prendra inéluctablement fin". M. Lamamra a, en outre, souligné que l'Algérie "poursuivra ses démarches, en tant que partie active dans tous ses domaines d'appartenance arabe, africaine, islamique et méditerranéenne, en vue de jeter et consolider les passerelles de la coopération et de la solidarité, concourir au règlement des conflits et des crises par les voies pacifiques et relancer des dynamiques créatrices, en vue de valoriser les opportunités de la complémentarité économique et du développement intégré". L'Algérie poursuit ses efforts en vue d'assurer une préparation optimale du Sommet arabe Le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que l'Algérie "poursuit ses efforts, en vue d'assurer une préparation optimale du Sommet arabe qu'elle abritera, les 1 et 2 novembre prochain, et aspire à ce que cette importante échéance constitue une opportunité afin de prendre des décisions judicieuses et audacieuses dans un esprit consensuel et d'entente, en vue de hisser l'action arabe commune à la hauteur de la symbolique de cette date et ce qu'elle renferme comme valeurs de lutte commune pour la libération et de pouvoir disposer librement de notre destin commun, pour plus de force et d'efficacité". La diplomatie algérienne s'emploie également à "l'intensification de son activité économique à travers la mise en œuvre d'une stratégie globale pour orienter la coopération internationale selon la logique de l'équilibre des intérêts, en concrétisation des objectifs du programme ambitieux à travers lequel l'Algérie vise à occuper la place qui lui sied au sein des pays émergents", a ajouté le chef de la diplomatie. Le Président de la République avait affirmé à maintes occasions la capacité de l'Algérie à apporter une valeur ajoutée au groupe des "BRICS", a-t-il rappelé. "Les efforts de la diplomatie algérienne se poursuivent en vue de concrétiser son orientation stratégique, en s'engageant à servir et à accompagner la communauté nationale établie à l'étranger", a-t-il soutenu. "Un accompagnement assuré à travers une approche plus interactive qui consiste à protéger les enfants de la communauté, à défendre leurs intérêts, à opter pour une action de proximité et complémentaire pour la promotion de l'identité nationale, à renforcer le lien intergénérationnel entre les membres de la communauté et leur lien avec leur patrie, à s'assurer de leur adhésion, avec toutes leurs énergies et compétences, au processus de développement de l'Algérie", a expliqué M. Lamamra. A la fin de son allocution, le ministre des Affaires étrangères s'est incliné à la mémoire des martyrs de la diplomatie algérienne "qui ont sacrifié leurs vies pour les intérêts de notre pays, en accomplissant leurs nobles missions". M. Lamamra a rendu hommage aux générations successives ayant servi la diplomatie nationale, promu l'image de notre pays et réussi à faire entendre la voix de l'Algérie à l'international. Aujourd'hui, tout algérien est fier de la diplomatie de son pays dont les positions s'inscrivent en droite ligne avec les principes et valeurs dont tout Algérien et Algérienne se sont imprégnés, a-t-il estimé. APS