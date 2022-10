Le maillot d’entraînement « El Mechouar » de l’EN en rupture de Stock 3 octobre 2022 11:51 Publié par admin Aucun commentaire DIA-03 octobre 2022: Le maillot Adidas d’entrainement de l’équipe nationale algérienne « Mechouar » qui avait provoqué la colère inexpliqée et hystérique des marocains a connu un succès phénomènal, puisque les maillots mise en vente ont été vendus en 24h en France. Une rupture de stock est le résultat la publicité gratuite formentée par le Makhzen pour s’approprier le Zellige algérien. Les sites de commandes du maillot sur internet ont explosé et les magasins qui propose le maillot de l’EN ont été dévalisés en 24h. Mieux encore, la maison de la cravate, une entreprise de luxe algérienne propose des cravates et des foulars en soie aux couleurs Zellige du Mechouar. Les commandes des 58 wilayas sont en train de pleuvoir sur le fournisseur. Amel Bouchaib