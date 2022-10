Lafarge Algérie célèbre ses 20 ans de partenariat en Algérie 20 septembre 2022 9:39 Publié par admin Lundi 19 Septembre 2022 – Lafarge Algérie, acteur de référence pour les matériaux et solutions de construction, organise un évènement pour célébrer ses 20 ans de partenariat en Algérie dans un sentiment de fierté d’avoir pu, avec force et détermination, s’imposer sur le marché de la construction en Algérie et délivrer le meilleur de son industrie en faisant du CLIENT sa priorité. C’est donc tout naturellement que Lafarge Algérie a choisi de partager cette cérémonie avec ses partenaires et amis de la presse. La création de la société COLPA® en 2002, avec le Groupe public COSIDER®, fut le début d’une belle et prometteuse histoire de partenariat pour le groupe. 20 ans plus tard, grâce à une compétence locale reconnue et au support du Groupe Holcim, Lafarge Algérie est très fier d’avoir participé au développement et à la modernisation de l’industrie, ainsi qu’à l’émergence de nouvelles solutions pour la construction à travers les nombreuses filiales qu’elle a lancé. A cette occasion, Lafarge Algérie tient à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, grâce à leur engagement continu et leur persévérance, ont permis d’écrire une belle histoire et de faire d’un rêve une réalité. Organisé sous le thème « 20 ans d’innovation et de développement durable », ce dîner sera l’occasion de rappeler notre engagement sans faille à soutenir le Gouvernement dans sa volonté de diversifier et de croître les exportations hors hydrocarbures. Ce sera également une opportunité pour rappeler notre engagement vers une économie circulaire et notre ambition d’atteindre la neutralité Carbone d’ici 2050. Exportation : Lafarge Algérie a tenu la promesse de contribuer à hisser l’Algérie au rang de premier exportateur de ciment et clinker en Afrique, et deuxième dans le bassin méditerranéen. Lafarge Algérie se fixe comme objectif de terminer l’année en cours autour de 3.5 Millions de tonnes sur les 10 millions de tonnes que l’industrie du ciment en Algérie compte réaliser, Réduire la facture des importations : Lafarge Algérie se positionne aujourd’hui comme un fournisseur de solutions pour l’industrie des hydrocarbures. Avec une offre complète pour la cimentation de puits de forage et de traitement des fluides de forage, une solution 100% locale. « Nous avons parcouru un long chemin, et en toute modestie, nous pouvons dire aujourd’hui que Lafarge Algérie est l’une des plus belles histoires industrielles du pays de ces vingt dernières années. Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli et de cette position si forte en Algérie. Nous avons encore beaucoup à faire, et nous sommes impatients de jouer un rôle clé dans une économie durable et une construction verte, de la nouvelle Algérie », confie Nicolas GEORGE, Représentant du Groupe Holcim en Algérie. Grâce à un parcours honorable, Lafarge Algérie a su sans cesse se réinventer et s’adapter aux mutations économiques et sanitaires de notre temps. Aujourd’hui, Lafarge Algérie apporte son empreinte face aux grands défis environnementaux en menant un processus de transformation vers la neutralité carbone au travers de nos solutions & produits « Verts », avec le lancement de : Activité Geocycle™. Une solution sûre et durable qui prône l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles grâce à la valorisation des déchets industriels et dangereux en cimenterie, CHAMIL™ ECOPlanet, premier ciment “Vert” en Algérie, avec une empreinte carbone de moins 40%, avec des performances égales à un ciment classique standard, AIRIUM™, La solution minérale d’isolation thermique des bâtiments. la seule solution Algérienne d’isolation, récompensée par le label Solar Impulse efficient solution, ARDIA™, qui représente la dernière innovation pour la construction et la rénovation des routes. « Nous avons encore beaucoup à faire et nous sommes impatients de jouer un rôle clé pour les prochaines années dans la construction de l’énergie verte et des économies durables de l’Algérie. Je tiens à remercier les CLIENTS pour leur fidélité, les pouvoirs publics pour leur support et orientations et toute la famille Lafarge Algérie. Nous continuerons à contribuer sans failles aux grands défis du pays: exportation hors hydrocarbures, innovation, investissement, changement climatique…etc. », conclut Nicolas GEORGE.