Reprise de la production du lait Candia 7 octobre 2022 22:26 Publié par admin Aucun commentaire DIA-07 octobre 2022: Après une absence qui a suscité plusieurs interrogations et des supputations, le lait Candia revient sur les étalages. En ce sens, le Groupe Tchin-Lait a annoncé dans un communiqué la reprise de la production de ses laits « Candia », au niveau de ses usines de Bejaïa, Alger et Sétif. « Le groupe Tchin-Lait, de droit algérien à 100%, a le plaisir d’informer sa clientèle de la reprise de la production des laits Candia, au niveau de ses usines de Bejaïa, d’Alger et de Sétif », précise le groupe qui s’excuse de cette « absence momentanée » et s’engage à « faire le nécessaire pour alimenter le marché national en produit Candia dans les jours à venir ». Le groupe a tenu à assurer que les prix de ses produits « restent inchangés ». Plusieurs marques de lait algériennes et étrangères ornent les étalages des magasins et des grandes surfaces en Algérie. Il faut relever que la marque Candia est appréciée en Algérie et se vend bien. Amir Hani