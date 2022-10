La Commissaire européenne à l'Énergie à Alger: Dialogue de haut niveau Algérie-UE par Mohamed Mehdi La Commissaire européenne à l'Energie, Mme Kadri Simson, se rend à Alger dès ce lundi « pour une visite de deux jours afin de participer au Dialogue de haut niveau sur l'énergie et d'inaugurer le Forum d'affaires Algérie-UE sur l'énergie », annonce un communiqué de la Délégation de l'Union européenne en Algérie. Cette visite entre dans le cadre de la « 4ème réunion annuelle de haut niveau du Dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne » qui se tient le 10 octobre 2022, sous la co-présidence de Mme Simson et du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, précise le communiqué. « Il s'agit d'une réunion ministérielle qui définira les orientations pour développer et approfondir le partenariat stratégique Algérie-UE dans le secteur de l'énergie, scellé en 2013 par la signature d'un mémorandum d'entente », précise la même source. Le communiqué rappelle que ce dialogue « politique de haut niveau » se tient « depuis 2015 » et qu'il «vise à renforcer la sécurité énergétique, à promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, ainsi qu'à encourager les investissements dans le secteur énergétique algérien». Il a abouti « à l'organisation du premier Forum d'Affaires Algérie-UE sur l'énergie, qui s'est tenu à Alger en mai 2016 ». La seconde édition de ce Forum « se tiendra les 11 et 12 octobre à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Alger (ESHRA) en présence des principaux acteurs du secteur de l'énergie (décideurs politiques, hauts responsables d'entreprises algériennes et européennes, associations industrielles et patronales, institutions financières algériennes et européennes) », lit-on dans le même document. Cette seconde édition permettra aux entreprises européennes de «s'informer sur les politiques énergétiques de l'Algérie» et de «rencontrer des partenaires locaux potentiels». Parmi les thèmes retenus lors de cet évènement, « les opportunités d'investissements et de partenariats dans le secteur de l'énergie en Algérie », « l'importance du gaz naturel dans la sécurité énergétique » et la « question des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ». Selon le programme publié sur le site web de ce Forum de cette année, outre Mme Simson et M. Arkab, des discours d'ouverture seront prononcés par le Premier ministre, Aymen Benabderrahmane, et la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Mme Samia Moualfi. Lors de la journée du 11 octobre, un « panel de haut niveau », intitulé «Promouvoir les investissements et les partenariats dans le secteur de l'énergie en Algérie et alimenter le marché de l'énergie», sera animé par des représentants de plusieurs compagnies européennes (Eni, TotalEnergies, Solar Power Europe et Baker Hughes) et algériennes (Sonatrach et Sonelgaz, ainsi que des acteurs institutionnels comme l'Agence algérienne de promotion de l'investissement -AAPI- et l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures -Alnaft). Plusieurs sessions, au cours desquelles des présentations sont prévues, sont également au menu de ces deux journées. La session prévue lors de la journée de mardi est intitulée : « Le gaz naturel pour le développement durable et la sécurité énergétique », et comprend plusieurs présentations. Deux autres sessions sont programmées lors de la journée du 12 octobre. Elles auront pour thèmes : « Energies renouvelables et efficacité énergétique » et « Hydrogène renouvelable et bas carbone ». Des rencontres B2B sont prévues lors de l'après-midi de cette 2e journée du Forum d'Affaires Algérie-UE sur l'énergie.