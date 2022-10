Début à Alger du forum économique algéro-français 10 Oct 2022 Actualité 19 fois Début à Alger du forum économique algéro-français Le forum économique algéro-français a débuté lundi à Alger, sous la coprésidence du Premier ministre Aïmen Benabderrahmane et son homologue française Elisabeth Borne, avec la participation de nombreux hommes d’affaires, opérateurs et investisseurs des deux pays. Cette rencontre d’affaires de deux jours, placée sous le thème "pour un partenariat économique rénové" est organisée conjointement par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et la chambre de commerce algéro-française (CCIAF). Elle sera axée essentiellement sur les opportunités d’investissement en Algérie à la faveur de la nouvelle loi sur l’investissement, dont les textes d’application viennent d’entrer en vigueur. Le forum a été précédé par la tenue, dimanche, de la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français (CIHN), sous la coprésidence des deux Premiers ministres qui ont réaffirmé à cette occasion la volonté des deux pays de concrétiser un "partenariat renouvelé" conformément à la Déclaration d’Alger, signée fin août conjointement par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron.