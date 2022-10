Formation professionnelle: plus de 300.000 nouvelles places pédagogiques à la prochaine rentrée 07 Oct 2022 Actualité 169 fois plus de 300.000 nouvelles places pédagogiques à la prochaine rentrée Le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels réceptionnera plus de 300.000 nouvelles places pédagogiques, tous modes et dispositifs de formation confondus, en prévision de la prochaine rentrée prévue le 17 octobre en cours, a-t-on appris de la tutelle. Au total, le secteur assurera au titre de la prochaine rentrée, 340.412 places pédagogiques, dont 87.087 dans la formation résidentielle, 110.170 dans la formation par apprentissage, et 7.100 places dans la formation à distance, précise la même source. Concernant la formation au profit des catégories aux besoins spécifiques, le ministère a prévu 603 nouvelles places réparties sur cinq (5) centres de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour handicapés moteurs, à travers les wilayas d'Alger, Boumerdes, Laghouat, Skikda et Relizane, selon la même source. Le secteur consacrera également 20.100 nouvelles places à la formation en cours du soir, 23.264 places à la formation des femmes au foyer, 6.764 places à la formation en milieu rural, et 665 autres au dispositif de formation en alphabétisation. S'agissant de la formation dans les établissements privés agréés, 33.024 places pédagogiques sont prévues à l'occasion de la prochaine rentrée. Par ailleurs, le secteur propose des offres de formation dans des spécialités des secteurs prioritaires de l'économie nationale. Il s'agit des offres de formation dans les domaines de l'industrie représentant 19,65%, de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat (14,33%), du bâtiment et des travaux publics (11,31%) , de l'agriculture et de l'agroalimentaire (10,21%) et dans le domaine du numérique (9,54%). Le programme pédagogique de la formation professionnelle comprend 400 spécialités dans 23 filières professionnelles disponibles dans la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de formation professionnelle, sachant que de nouvelles spécialités seront introduites au titre de cette rentrée adaptées aux spécificités de chaque région et répondant aux besoins de l'économie nationale en termes de main d'œuvre qualifiée. Par ailleurs, la prochaine rentrée sera marquée par la création d'un dispositif de formation au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage. A cet effet, des rencontres ont été organisées avec les services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour renforcer la coordination dans ce domaine.