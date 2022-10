Elisabeth Borne en Algérie : "Il faut voir si cela ne sera pas un feu de paille, si cela sera durable", anal

Elisabeth Borne en Algérie : "Il faut voir si cela ne sera pas un feu de paille, si cela sera durable", analyse un expert Elisabeth Borne en Algérie : La Première ministre entame ce dimanche 9 octobre une visite en Algérie pour donner une "impulsion nouvelle" dans les relations entre Paris et Alger. "Il faut voir si cela va se construire enfin sur des intérêts bien compris des uns et des autres", observe sur franceinfo Kader Abderrahim, directeur de recherches à l’IPSE. Elisabeth Borne en Algérie : "Il faut voir si cela ne sera pas un feu de paille, si cela sera durable", analyse un expert Elisabeth Borne en Algérie : "Il faut voir si cela ne sera pas un feu de paille, si cela sera durable", analyse un expert © Fournis par franceinfo À peine un mois et demi après la visite d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, épaulée d'une quinzaine de ministres, débute une visite de deux jours en Algérie ce dimanche 9 octobre, avec l'intention de concrétiser la relance du dialogue avec Alger. "Il faut voir si ça ne sera pas un feu de paille et si cette relation bilatérale va se construire enfin sur des intérêts bien compris des uns et des autres", tempère sur franceinfo Kader Abderrahim, directeur de recherches à l’IPSE (Institut de prospective et de sécurité en Europe), maître de conférences à Sciences Po.