Eni: deux nouveaux champs gaziers démarrés en Algérie Cercle Finance - Il y a 1 h (CercleFinance.com) - En

Eni: deux nouveaux champs gaziers démarrés en Algérie Cercle Finance - Il y a 1 h (CercleFinance.com) - Eni a annoncé le récent démarrage de la production de deux champs gaziers liés au contrat Berkine Sud en Algérie, six mois seulement après l'attribution du contrat par le biais d'un développement accéléré. La production du Berkine Sud est exploitée par Eni et Sonatrach, et a actuellement une capacité de production d'un million de mètres cubes standard par jour de gaz, et d'environ 4.000 barils par jour de liquides associés. Cette capacité devrait augmenter à environ deux millions de mètres cubes par jour d'ici la fin de l'année. Suite à cette opération et aux programmes de développement dans le bassin de Berkine, la production d'Eni en Algérie devrait atteindre plus de 120.000 barils équivalent pétrole par jour en 2023.