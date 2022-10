Algérie-France: «Bâtir des coopérations plus denses» par R. N. La Première ministre française, Elisabeth Bor

Algérie-France: «Bâtir des coopérations plus denses» par R. N. La Première ministre française, Elisabeth Borne a réitéré dimanche soir à Alger sa détermination à construire une relation renouvelée entre l'Algérie et la France, qualifiant la 5ème session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français de "signe fort" et d'une "étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre les deux pays". «Le CIHN qui se déroule à Alger, quelques semaines après la rencontre de nos deux Présidents, est un signe fort. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays», a affirmé Mme Borne dans un point de presse au terme de la session du CIHN qu'elle a co-présidée avec le Premier ministre, M. Aïmene Benabbderrahamne. Tout en soulignant qu'il s'agissait de son premier déplacement officiel à l'étranger depuis sa nomination au poste de Première ministre, Mme Borne a ajouté que sa visite en Algérie "ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera à nos deux peuples et leurs jeunesse", qualifiant ce CIHN "d'une opportunité inédite pour commencer à traduire en actes la vision de nos chefs d'Etat". La "volonté de donner corps à ce partenariat s'est déclinée autour de trois piliers", affirme encore Mme Borne citant l'économie pour "développer le commerce, l'innovation et créer des emplois", ainsi que "la mobilité dans la lignée de la Déclaration d'Alger". Elle a également mis l'accent sur "les échanges pour mieux encadrer la circulation des personnes entre les deux pays et les moyens d'encourager les mobilités étudiante, scientifique artistique et économique", alors que le 3ème pilier concerne, a-t-elle dit, "la jeunesse pour regarder vers l'avenir et penser aux jeunes des deux rives de la Méditerranée". «Potentialités exceptionnelles de partenariat» De son côté, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé que la tenue du 5e CIHN était une opportunité pour donner une forte impulsion aux relations entre les deux pays à la faveur de l'approfondissement et la réévaluation des partenariats, notamment au volet économique. Dans son allocution d'ouverture des travaux, au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rehal", le Premier ministre s'est dit "totalement convaincu que les deux pays disposent de potentialités exceptionnelles de partenariat dans plusieurs domaines dont certains demeurent sous-exploités à ce jour et d'autres non encore explorés". Une avancée significative a été enregistrée dans le développement et le renforcement du partenariat économique bilatéral à la faveur de la création de la Commission économique mixte algéro-française dont la 6e session s'est tenue en mars 2020 à Alger, a rassuré M. Benabderrahmane qui s'est dit satisfait des résultats issus de ce mécanisme ayant permis de "concrétiser plusieurs projets et créer des joint-ventures dans les secteurs de l'industrie, des transports, des mines, de l'industrie agro-alimentaire, ainsi que des programmes de formation dans ces domaines importants". "Il est important pour nos entreprises d'opter pour la valorisation des aspects relatifs au transfert de l'expertise, des connaissances et de la formation", a-t-il souligné, ajoutant que le "commerce, à lui seul, ne peut servir de base pour une relation économique à long terme". M. Benabderrahmane n'a pas manqué de rappeler que «l'Algérie nouvelle a franchi de grands pas ces derniers mois sur la voie de la réforme socio-économique en vue de permettre l'instauration d'un climat propice à l'investissement sur les plans national et étranger». Plusieurs accords dans divers domaines Les travaux de la 5ème session du CIHN algéro-français ont été clôturés par un communiqué conjoint, ainsi que la signature d'accords et de Lettres d'intention concernant la coopération dans plusieurs secteurs. Ainsi, un PV de lettre relatif à la restitution de 51 pièces de monnaie antiques a été également signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. Suite à la signature de ce PV, Mme Borne a remis les pièces de monnaie antiques à M. Benabderrahamane. En outre une Déclaration d'intention dans le domaine du tourisme et une Lettre d'intention dans le domaine l'économie de la connaissance de l'innovation et de l'entreprenariat ont été signées par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Yacine Hamadi et son homologue Mme Olivia Grégoire, ainsi qu'un protocole d'accord entre Algeria Venture et l'Agence française de développement, signé par le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des micro entreprises, Yacine El Mahdi Oualid et la ministre déléguée aux Petites et Moyennes entreprises, au Commerce à l'Artisanat et au Tourisme, Mme Olivia Grégoire. Ont été également adoptés, une Déclaration d'intention sur le travail et l'emploi, signée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Olivier Dussopt, et un accord de coopération dans le domaine agricole, le développement rural et l'industrie agroalimentaire, signé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. A cela s'ajoutent une Déclaration d'intention sur la coopération industrielle et technologique, signée par le ministre de l'Industrie Ahmed Zaghdar et le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire. Deux Lettres d'intention, signées par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Mme Catherine Colona, l'une concernant la coopération en matière d'égalité des chances, et la seconde portant sur le renforcement des échanges dans les domaines de la protection et la promotion des personnes handicapées. Les deux ministres ont également signé une Déclaration d'intention relative aux instituts des sciences et technologies appliquées (ISTA) ainsi qu'une Convention-cadre relative au réseau mixte des écoles RME. Des rencontres bilatérales ont été tenues par les ministres des gouvernements des deux pays, peu avant l'entame de la présente session, afin d'explorer des pistes de coopération de nature à renforcer le partenariat algéro-français. Il s'agit des ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'Industrie et des Moudjahidine du côté algérien et de leurs homologues français. Les assurances de Borne Par ailleurs, la Première ministre française a indiqué lundi à Alger, que les entreprises françaises étaient prêtes à participer à la diversification de l'économie algérienne, assurant que la coopération entre les entreprises algériennes et françaises peut être à l'origine de "grandes réussites". S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du forum économique algéro-français, Mme Borne a déclaré que "les entreprises françaises sont prêtes à participer à ce mouvement et à contribuer à l'amplifier", rappelant que "la déclaration d'Alger" établit une liste de secteurs d'avenir, "et nous devons nous en saisir". "J'ai la conviction que nous serons plus forts ensemble, la conviction que la coopération entre les entreprises algériennes et françaises peut être à l'origine de grandes réussites", a-t-elle assuré. S'adressant aux entrepreneurs des deux pays, Mme Borne a estimé que chacun d'eux a un "rôle déterminant" et "donne un visage, une énergie et une volonté à la relation entre la France et l'Algérie".