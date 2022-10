Le recyclage des déchets, un créneau qui attire les investisseurs Facebook Twitter EmailFacebookTwitter L

Le recyclage des déchets, un créneau qui attire les investisseurs Facebook Twitter EmailFacebookTwitter Le recyclage des déchets attirent de plus en plus d’investisseurs locaux. En effet, près de 22.000 opérateurs activent dans le domaine de la récupération et du recyclage de déchets, a fait savoir lundi à Alger, une directrice au Centre national du registre de commerce (CNRC). Dans une déclaration à l’APS en marge du 6e Salon international de récupération et de valorisation de déchets (REVADE), la directrice de la coopération et de la communication au CNRC, Nadjet Oulmi, a indiqué que le nombre de personnes physiques activant en matière de recyclage de déchets, tous types confondus, avait atteint jusqu’au 9 octobre en cours 14.900 personnes, alors que le nombre de personnes morales s’élève à 7.000, soit un total de 21.900 personnes. Selon cette responsable, la récupération des produits non ferreux est l’activité la plus sollicitée par ces opérateurs dont le nombre est de 3.947 personnes, alors que le nombre de personnes morales est de 1.551. L’élimination et le traitement des déchets viennent en deuxième position avec 2.945 personnes physiques et 1.548 personnes morales, d’après la même source. Par ailleurs, l’activité de récupération des anciens métaux et le traitement des divers déchets industriels, font partie des activités importantes des opérateurs où on compte 3.034 personnes physiques et 87 morales, avance Mme Oulmi. D’après la même responsable, le nombre d’activités relatives à la récupération et au recyclage de déchets est de 16 activités.