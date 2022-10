Huit métiers du futur qui devraient beaucoup recruter dans les prochaines années:Le monde du travail va beaucoup changer dans les années à venir. Les professions les plus demandées aussi. Le magazine allemand Die Zeit s’est intéressé aux métiers du futur, ceux qui, demain, devraient recruter. En voici huit. Quels sont les métiers de demain ? Ceux qui vont être très demandés dans le futur ? Le magazine allemand Die Zeit s’est intéressé à la question. Dans un article repéré par la revue Courrier International, ce média a interrogé plusieurs experts, dans différents domaines, afin d’imaginer quels seront les huit emplois les plus porteurs au cours des prochaines années. Ces spécialistes avancent des pistes parfois surprenantes, qui témoignent d’un monde et d’un marché du travail en mutation, qui devraient changer de visage dans les années à venir.