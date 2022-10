3. Spécialiste des énergies renouvelables Réchauffement climatique, guerre en Ukraine, crise énergétique… Chaque jour qui passe, ou presque, démontre l’importance de la transition énergétique. Dans ce contexte, les énergies renouvelables sont appelées à prendre de plus en plus d’importance, aujourd’hui comme demain. Des énergies qu’il faudra et qu’il faut déjà produire. Et malgré l’automatisation de nombreux secteurs d’activité, des spécialistes devront tout de même opérer, faire la maintenance ou réparer des champs d’éoliennes ou encore de panneaux solaires. Le travail d’ingénieurs, de techniciens et autres spécialistes de ces installations qui devraient être des métiers très demandés dans le futur.