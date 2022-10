5. Livreur courte distance Avez-vous déjà entendu parler de la « livraison du dernier kilomètre » ? C’est ain

5. Livreur courte distance Avez-vous déjà entendu parler de la « livraison du dernier kilomètre » ? C’est ainsi que l’on désigne, dans le monde de la logistique, la dernière étape de la livraison d’un produit, un terme particulièrement employé dans le commerce en ligne. Autrement dit, dans le cas d’un bien acheté sur internet, c’est quand le colis est acheminé chez vous. Une étape coûteuse et parfois difficile à gérer. Mais celle-ci représente un métier d’avenir, selon le « futurologue » allemand Tristan Horx. En effet, de nombreux métiers impliquant de conduire devraient être menacés par la numérisation et même l’arrivée des véhicules autonomes, estime-t-il. Mais pas la « livraison du dernier kilomètre ». En effet, il s’agit d’une étape souvent compliquée… Et « dès que les choses deviennent complexes, des humains doivent intervenir », dit encore Tristan Horx.