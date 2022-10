Insécurité à Annaba : Des opérations coup-de-poing à travers la ville Par : Ait Bara Amar Des vastes opératio

Insécurité à Annaba : Des opérations coup-de-poing à travers la ville Par : Ait Bara Amar Des vastes opérations coup-de-poing ont eu lieu mercredi, jeudi et vendredi derniers et ont été effectuées par les éléments des forces sécuritaires combinées, elles ont ciblé certains cités et quartiers de la ville. Ces opérations étaient assurées également par des policiers en civil et même les agents de l’ordre public, AOP, pour la vérification des jeunes en motos qui sèment souvent la peur et procèdent à des vols à l’arraché à l’aide de leurs engins, au niveau des plages et des quartiers à proximité des plages, dont Kouba, Saint Cloud et le littoral. Cependant, on croit savoir que de nombreuses personnes ont été arrêtées pour non payement des amendes et ceci a été rendu possible grâce à des examens de situation au niveau des services de police. D’autres citoyens font l’objet de recherches pour fraude fiscale et défaut de payements d’impôts à qui de fortes amendes ont été infligées et dont ils doivent impérativement s’acquitter. Ainsi, les mauvais payeurs et les fuyards payeront immédiatement leurs amendes, à défaut d’être présentés par devant le procureur de la République et la contrainte par corps leur sera appliquée. Et, à partir de mercredi dernier jusqu’au week-end, les opérations de contrôle et d’investigation se sont intensifiées pour cibler d’autres quartiers, dont les cités Didouche Mourad, 13 mai, l’Orangerie, Joanonville et d’autres cités réputées chaudes, dont El M’Haffeur, Gazomètre…etc. Aussi, dans la soirée du vendredi, les éléments de la police judiciaire ont intercepté deux jeunes délinquants avec un gros cabas à la main à Hai El Abtal, l’examen de la situation a déterminé que les objets que contenait ce sac étaient volés. A l’intérieur des locaux de la police, ces deux voleurs ont été auditionnés et ils seront présentés par devant la justice, une fois l’enquête judiciaire scellée. Environ 12 narcotrafiquants et dealers ont été arrêtés samedi dernier au niveau de la cité du 13 mai, dont 9 faisaient l’objet de mandats de recherches ; ils ont été conduits au niveau des services de la police judiciaire pour être auditionnés et présentés par devant le procureur de la République territorialement compétent. Au niveau de la cité Seybouse, ex-Joanonville, une bande composée de 3 personnes, spécialisée dans le vol de voitures a été arrêtée et tous ses membres étaient recherchés pour vols et recels. Cependant, ces opérations se poursuivront tout au long de la semaine où chaque jour, un quartier sera ciblé par de pareilles interventions pour dissuader les bandits de sévir.