La détresse de cheb Faycal, un chanteur algérien devenu SDF à Marseille (Vidéo) 13 octobre 2022 13:12 Publié par admin DIA-14 octobre 2022: Depuis quelques temps, des images d’une anciene vedette de la chanson algérienne fait le buzz sur le réseaux sociaux. Tout a commencé dans la gare Saint Charles à Marseille quand un algérien a reconnu le chanteur et a posté une vidéo de ce dernier affirmant qu’il était SDF. La première fois cheb Fayçal, est passé à la télévision c’était un jeune adolescent de 14 ans doté d’une voix d’or, qui fera danser l’Algérie avec son titre «Sakina», chanson du style staïfi. Sakina deviendra très vite le tube de l’été 1991 et propulse le jeune Braïdji à la tête du classement de la mythique émission «Bled Music». Devenu une véritable star à l’âge d’or de la musique algérienne, cheb Fayçal multiplie les scènes et les plateaux télévisés, mais hélas après avoir connu son moment de gloire, le jeune chanteur disparaît de la circulation aussi vite qu’il est apparu. L’artiste connaîtra par la suite une véritable descente en enfer dont il aura du mal à sortir malheureusement. Exilé en France, cheb Fayçal vit dans une grande précarité. Croisé par un ressortissant algérien dans une gare à Marseille, cheb Fayçal est filmé dans un état triste et c’est le moins qu’on puisse dire. Voici la dernière vidéo visible sur les réseaux sociaux où il chante pour sa mère sous le regard bouleversé d’une algérienne qui reprenait ses paroles. Amel Bouchaib