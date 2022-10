Energies propres : le Danemark veut investir dans l’éolien en Algérie

Le Danemark a exprimé son intérêt pour le domaine des énergies propres en Algérie. L’ambassadrice du Royaume en Algérie, l’a affirmé ce lundi, au ministre de l’Energie Mohamed Arkab. En effet, lors de sa rencontre avec le ministre, au siège du ministère, l’ambassadrice du Royaume du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, a fait part de l’intérêt des sociétés danoises, activant dans le domaine énergétique d’investir dans les énergies renouvelables, notamment l’éolien. Les deux parties ont également abordé, lors de cette rencontre, les opportunités d’affaires et d’investissements ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays, selon un communiqué du ministère de l’Energie. Il a été aussi question des moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie et des mines. Les discutions ont porté sur « le renforcement des relations de coopération dans le domaine de l’énergie, notamment les énergies nouvelles et renouvelables et l’efficacité énergétique », précise le communiqué.