Hamoud Boualem prend part au Salon International de l’Alimentation SIAL à Paris: Paris le 17 octobre 2022. Hamoud Boualem est présente du 15 au 19 Octobre 2022 sur son stand du SIAL. La marque emblématique de boissons part à la conquête des marchés internationaux en présentant à un large public de professionnels sa gamme de boissons ; Hamoud Cola, Limon, Slim et les incontournables Selecto et Hamoud La Blanche. Le SIAL qui se tient au parc des expositions à Villepinte dans la région parisienne se veut être le centre des rencontres et des échanges qui fédère et inspire l’écosystème de l’industrie agroalimentaire.