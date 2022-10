Village le plus propre à Tizi Ouzou Ighil Takdhibine brille Lancé en 2006 par l’APW, le concours Rabah Aissat, assassiné par des terroristes, récompense chaque année les 10 meilleurs villages. Ighil Takdhibine est un village de la commune de MaâtkasIghil Takdhibine est un village de la commune de Maâtkas Le village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou est incontestablement Ighil Takdhibine situé dans la commune de Maâtkas, une trentaine de kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de wilaya. Il a été intronisé lors de la cérémonie de la remise du prix Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou qui s'est tenue jeudi 13 octobre au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri. À l'annonce du nom de Takdhibine, des youyous et des applaudissements ont rempli la salle archicomble pour la circonstance. Ainsi, Ighil Takdhibine succède à Azra et représentera durant une année l'exemple à suivre en matière de cadre de vie et de protection de l'environnement outre la beauté naturelle dont il est doté. Il aura, pour cet effet, les moyens nécessaires car le prix est doté d'une enveloppe financière avoisinant le milliards de centimes. En seconde position du classement arrive, avec sa beauté et la propreté de ses allées, le village Ath Mimoun situé dans la commune Ath Aggouacha.ý La troisième place a été attribuée au village Ath Lahcene, commune Ath Yenni tandis que la quatrième position est occupée par le village Takhlijt Ath Atsou agrippé aux cimes du Djurdjura dans la commune d'Iferhounene. Le village Affensou, commune de Larbaâ Nath Irathen pointe à la cinquième place devant Agouni Bouragh, situé exactement dans la commune d'Ath Oumalou Le village Ath Maâmar, situé dans la commune de Aïn Zaouïa arrive à la septième place juste devant le village Ath Aziz dans la commune Illoula Umallou qui pointe à la huitième position. Enfin, le village Ifnaiene, commune Ath Umalu arrive à la neuvième place devant le village Ighil Ivussellamen, commune Draâ El Mizan qui pointe à la dixième place. À rappeler que cette édition, tout comme la précédente, a été caractérisée par l'instauration d'un super concours qui regroupe les villages ayant déjà remporté l'une des précédentes éditions. Aussi, pour cette édition 2022, la palme est revenue au village Tazrouts commune de Bouzeguene, la seconde place au village Houra commune de Bouzeguene alors que la troisième place est revenue au village iguersafene, situé dans la commune d'idjeur. Selon les organisateurs, le super concours permet aux villages ayant déjà pris part au concours de revenir pour un autre titre. La stratégie vise également, selon toute vraisemblance, à garder l'oeil sur l'état des villages après leur intronisation. Enfin, notons que le concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou a joué un rôle primordial dans la stratégie de sensibilisation à la protection de l'environnement. Au sein des villages, les citoyens s'intéressent de plus en plus à ce volet important de leur vie. D'ailleurs, petit à petit, la méthode du tri sélectif est parfaitement maîtrisée dans certains villages. La participation à ce concours a, d'ailleurs, révélé des villages très beaux, mais longtemps restés à l'écart du monde. Kamel BOUDJADIKamel BOUDJADI 00:00 | 15-10-2022 Share