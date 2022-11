Relance économique à Annaba Plus de 700 projets et mille emplois créés 11 Nov 2022 Annaba 236 fois Plus de 700 projets et mille emplois créés Actionnée en fin d’année 2020 sur initiative personnelle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la cellule d’écoute présidée par le chef de l’exécutif, Djamel-Eddine Berimi, a permis la levée des entraves bureautiques au profit de 700 projets dans différents créneaux. C’est ce qu’a annoncé le wali, à l’issue de la 83ème rencontre tenue avec les opérateurs économiques, dont les projets n’arrivent pas à voir le jour, car ils sont en butte à des difficultés, principalement d’ordre bureaucratique. Mieux encore, la relance de ces projets grâce à un ensemble de mesures macroéconomiques de stabilisation, notamment un plan concernant la relance d’investissements privés, a permis la création de plus de mille postes d’emploi, a indiqué le premier responsable. Notons que cette cellule a été mise en place dans le but de faire face à la récession économique et de trouver des solutions aux projets économiques en difficultés, afin de relancer la dynamique en matière de développement. Elle est composée des différents directeurs de l’exécutif. De l’avis des opérateurs économiques, depuis la création de cette cellule d’écoute, une attention particulière est accordée aux différents projets de développement qui n’ont pas pu être lancés. Annaba, qui avait l’avantage d’être la première wilaya à avoir actionné cette commission dont les rencontres avec les opérateurs sont programmées chaque lundi, a pu réunir des acteurs économiques en difficultés. Elle a également permis aux autorités locales de se pencher sérieusement, et de manière objective et transparente, sur leurs problèmes, tout en rassurant de la préoccupation de tous pour le développement économique et industriel. En outre, ces rencontres, suivies des sorties sur le terrain, ont permis au chef de l’exécutif d’avoir un aperçu global sur la situation du secteur économique en général, et sur les difficultés auxquels sont confrontés les opérateurs. Des solutions et initiatives ont été proposées, à la même occasion, dans le but de donner un nouvel élan aux différents secteurs de développement. Il s’agit, entre autres, du Tourisme, de l’Habitat, de la Pêche et de l’Agriculture. Notons, à cet égard, que les hautes instances du pays sont déterminées à accompagner les investisseurs et à poursuivre leur soutien. Le premier magistrat de la wilaya a tenu, par la même occasion, à saluer le travail en profondeur et les efforts consentis par la commission d’écoute. « La cellule a su établir un diagnostic lié aux problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs économiques ainsi qu’aux solutions à apporter, soit une étude de faisabilité, à la mesure de la pertinence, de l’efficacité, de l’efficience, de la viabilité de leurs actions, améliorant leurs pratiques professionnelles », a-t-il souligné. Le wali a rassuré, d’autre part, que cette cellule d’écoute sera toujours opérationnelle afin de prendre en charge et accompagner les opérateurs en difficulté. Et d’ajouter que toutes les mesures de facilitation seront prises en matière de délais de traitement des dossiers et des procédures administratives. B. Salah-Eddine