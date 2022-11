Elizabeth Moore Aubin fait la promotion de l'Algérie L'ambassadrice des Etats-Unis à Alger Elizabeth Moore Aubin a appelé à l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Alger et New-York. De Timgad où elle s'est rendue avec son époux, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore, a exprimé sa grande joie de visiter ce lieu touristique «l'une des merveilles de la magnifique Algérie». Lors d'une vidéo montrant sa visite à Timgad en compagnie de son époux, Elizabeth Moore Aubin a déclaré que l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Alger et New-York facilitera aux Américains de découvrir les belles régions à l'image de Timgad et indiqué que l'Algérie dispose de très belles régions touristiques fantastiques à découvrir. 00:00 | 15-11-2022 Share