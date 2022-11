Merveilles cachées d'Algérie par El-Houari Dilmi A une heure d'avion de l'Europe continentale, la destination Algérie est en vogue, mais l'essentiel est de ne surtout pas se leurrer. Riche de ses merveilles dignes d'un paradis sur terre, une histoire multimillénaire et un peuple accueillant, la part des revenus tirés du tourisme étranger reste encore négligeable. Au-delà de la mise à niveau aux standards internationaux d'un secteur longtemps victime d'une vision étriquée et un manque d'imagination flagrant, la destination Algérie est d'abord plombée par une politique rigoriste en matière d'octroi de visas. L'Algérie applique certes le principe de réciprocité, mais cela rend difficile pour les touristes étrangers, européens notamment, l'obtention du fameux sésame. L'Algérie est une terre enchanteresse, au point que des sites spécialisés dans beaucoup de parties du monde, parient que le pays sera la prochaine grande destination touristique d'Afrique. Sauf que beaucoup de boulot reste à faire. En visite à la «Pompéi de l'Afrique du Nord», la sublime cité romaine de Timgad ensevelie par le Sahara, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elisabeth Moore, a bien parlé de «l'une des merveilles de la magnifique Algérie». La diplomate US a affirmé que des lieux touristiques fantastiques pullulent en Algérie et méritent d'être visités avant d'appeler à l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les Etats-Unis et l'Algérie, qui, selon elle, «facilitera la venue des touristes pour voir les merveilles comme Timgad». Un vol direct entre Alger et NYC (New York City) «a un vaste potentiel pour les économies et les populations algérienne et américaine», a souligné l'ambassadrice américaine. Attirer 3 millions de touristes/an est le nouveau pari du ministre du secteur, mais le constat actuel est que moins de cinq mille touristes étrangers visitent l'Algérie depuis vingt ans. Malgré la réaffirmation régulière d'une volonté de changer les choses, la situation sur le terrain cahoteux de la réalité n'incite pas à l'optimisme. Un déficit de promotion, une concurrence féroce, ajoutés à divers problèmes et dysfonctionnements qui rongent le secteur, nous rappellent qu'une destination touristique se construit dans la durée et ne s'invente pas du jour au lendemain...