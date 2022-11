Le ministre de l’Habitat a donné, aujourd’hui, le coup de starter Début de la distribution de 120 000 logements Mohamed Tarek Belarbi a affirmé que l’objectif est d'atteindre 410 000 logements distribués d'ici fin 2022. Bonne nouvelle pour ceux qui attendent la livraison de leurs logements. Plus de 100 familles vont recevoir les clés de leurs habitations en ce mois de novembre. Le ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme, Mohamed Tarek Belaribi, a lancé, aujourd’hui, une opération de distribution de 120 000 logements toutes formules confondues, et ce à travers les 58 wilayas du pays. « Les logements qui seront distribués en novembre s'ajouteront aux distributions précédentes, portant le nombre de logements distribués depuis le début de cette année à 376 000 logements », a affirmé le ministre. « Notre objectif est d'atteindre la distribution de 410 000 logements d'ici fin 2022 », a-t-il ajouté. Belaribi rappelle que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des directives claires afin d’accélérer l'achèvement des projets de logements en construction. 12:00 | 15-11-2022 Share