Constantine organise un atelier au profit des chômeurs Les techniques de recherches d’emploi à la portée de to

Constantine organise un atelier au profit des chômeurs Les techniques de recherches d’emploi à la portée de tous 15 Nov 2022 Constantine 93 fois Les techniques de recherches d’emploi à la portée de tous Dans un souci de vulgariser et le dispositif relatif à l’allocation de chômage et les « modes » de recherche d’un poste de travail, la maison d’accompagnement et d’insertion relevant, rappelons-le, du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, a organisé, hier, mardi 15 novembre, un atelier au profit des futurs sortants de l’Institut National Spécialisé de Formation Professionnelle (INSFP), Abdelhak Benhamouda à Sidi Mabrouk. Cette opération a été effectuée en étroite collaboration avec l’antenne de Sidi Mabrouk de l’Agence de Wilaya de l’Emploi (AWEM). Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions annuel élaboré avec les différents dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes, a tenu à nous préciser le coordinateur de wilaya de cette structure. De son côté, Asma Bendilmi, une conseillère principale à l’antenne de Sidi Mabrouk, a tenu à souligner, que cet atelier sera, certainement, suivi par d’autres, dans les jours à venir, afin de faciliter l’insertion professionnelle aux diplômés de ce secteur névralgique. Et sur ce point précis, il faudrait reconnaitre que les sortants du secteur, à l’instar des universitaires, ne sont suffisamment « outillés », affirme Fouez Madoui, un des conseillers chevronnés de l’AWEM de Constantine. De l’entretien d’embauche à l’élaboration d’un bon Curriculum Vitae (CV), en passant par la lettre de motivation, il faudrait tout préparer afin de multiplier ses chances d’être recruté par une entreprise étatique ou une boite privée, s’accordent à dire les représentantes de ladite antenne. Il s’agit d’un travail d’accompagnement, mûrement réfléchi, en direction d’une population qui maitrise, à priori, un métier, mais qui ne maitrise pas les techniques de recherche d’emploi. Via plusieurs applications, le demandeur d’un emploi peut, effectivement, suivre sa demande et avoir plus d’informations sur les débouchées proposées, estiment nos interlocuteurs. Une journée qui en appelle certainement à d’autres. M. K.