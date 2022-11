Insertion sociale par l'agriculture à Batna Inédit : des détenus au service de la terre 09 Nov 2022 Batna 398 fois Inédit : des détenus au service de la terre Plus de 170 détenus viennent de bénéficier, selon des sources locales, d'un cycle de formation agricole en milieu carcéral ouvert. Ils devront être transférés de leurs lieux de détention vers la prison de Boukaâbane, implantée à Oued Chaâba, une commune se trouvant à dix kilomètres au sud-ouest de Batna-ville. Cette prison est considérée, à juste titre, comme étant le premier établissement pénitentiaire algérien en milieu ouvert. Activant en vertu de la convention-cadre signée entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Agriculture, cet établissement carcéral de type spécifique a été créé dans le cadre de la réforme de la justice pour accueillir des détenus exécutant la fin de leur peine et ayant rempli les conditions nécessaires. Il convient de mentionner, à ce sujet, qu'une commission spéciale relevant du secteur de la justice de Batna s'occupe de la sélection des détenus sur les bases de critères prenant en compte la durée de la peine, le comportement du concerné durant la période de détention, le rapport du diagnostic psychologique ainsi que ses tendances et sa disponibilité d'exercer ou non des activités professionnelles. Toutes ces initiatives entrent dans le cadre de l'application de la politique d'insertion sociale adoptée par le ministère de la Justice, visant essentiellement à préparer l'intégration sociale de détenus en fin de période d'incarcération en les formant dans divers métiers dont ceux liés au créneau agricole. Un accompagnement est assuré à d'éventuels porteurs de projets pour les fixer autour d'activités rentables une fois sortis de prison, en leur ouvrant le droit d'accès à un financement par le biais d'organismes étatiques chargés du soutien à la création d'emplois. A noter que l'établissement de détention en milieu ouvert de Batna englobe une superficie de vingt hectares de terres agricoles comprenant des espaces arboricoles de pommiers, poiriers, oliviers et pruniers, ainsi qu'un hangar d'élevage de volaille et une étable d'élevage d'ovins et de caprins. Il prend en charge des détenus affectés, selon leurs penchants, vers tel ou tel métier agricole dans des espaces où ils effectuent des travaux de jardinage, de récolte de fruits, d'élevage avicole et de bétail. Nasreddine Bakha