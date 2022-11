Suède-Algérie : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en clair ? belmadi-algerie-training Publié à 08:17 par Marius Cassoly Icon Sport Non qualifiées pour la Coupe du monde 2022, la Suède et l'Algérie s'affrontent ce samedi à Malmö en match amical. Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder ce match en direct et en clair à la télévision ? Réponse dans notre programme TV foot avec les autres diffusions du jour. Alors que la Coupe du monde 2022 au Qatar démarre ce dimanche, la Suède et l'Algérie, non qualifiées pour la compétition, se retrouvent ce samedi à Malmö en match amical. Il y a quelques jours, la Suède a battu le Mexique 2-1 tandis que l'Algérie a été tenue en échec par le Mali, 1-1.