Benzema, c’est de plus en plus inquiétant Article de Guillaume Jacquot • Hier à 18:03 Verra-t-on Karim Benzema sur le terrain mardi prochain pour l’entrée en lice de l’équipe de France dans le Mondial au Qatar contre l’Australie ? Comme c’est le cas depuis le début du rassemblement des Bleus, l’attaquant du Real Madrid n’a pas participé à l’entrainement collectif ce vendredi, rapporte le quotidien L’Equipe. Victime d'une gêne musculaire aux ischios, le Ballon d’Or 2022 a effectué l’échauffement avec le reste du groupe, avant d’effectuer un travail spécifique avec le préparateur physique Cyril Moine, mais aussi Raphaël Varane, dans le même cas que l’ancien Lyonnais. Vidéo associée: Benzema et Varane à part à J-5 de France-Australie, est-ce inquiétant ? Benzema et Varane à part à J-5 de France-Australie, est-ce inquiétant ? Activer les notifications Sans Benzema, mais avec Varane ? Toujours selon le journal sportif, le staff des Bleus ne serait pas optimiste quant à la capacité du "Nueve" à tenir sa place face aux Australiens. De son côté, Raphaël Varane serait sorti de l’entrainement de jeudi avec de bonnes sensations. Et s'il effectue une séance collective d’ici dimanche, le Mancunien pourrait débuter dans quatre jours.