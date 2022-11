Nasri règle ses comptes avec Deschamps : « Je ne l’aimerai jamais » Article de Antoine Clérat • Il y a 2 h Samir Nasri a livré ses vérités sur son parcours cahoteux en bleu, tirant à boulets rouges sur Didier Deschamps. Samir Nasri Alors qu’il faisait partie des meilleurs joueurs français de sa génération, Samir Nasri n’a jamais eu la chance de disputer la Coupe du Monde. Raymond Domenech et Didier Deschamps n’ont pas daigné le convoquer lorsqu’il était international. C’était son destin et jusqu’à aujourd’hui il ne parvient pas à le digérer. « Mon absence en 2014 m’a dégouté de l’équipe de France » Lors d’une émission sur Canal+, l’ancien marseillais a indiqué qu’il en voulait à Deschamps pour l’avoir snobé pour l’édition 2014. « 2014, il m’a achevé en ne m’appelant pas et je me suis dit que je n’ai plus besoin de l’équipe de France. Ça m’a dégouté », a-t-il lâché. Nasri estime que cette mise à l’écart était terriblement injuste : « Mon but et mon rêve était de jouer la Coupe du Monde. En plus, tu m’enlèves pour mettre Grenier et Cabella ? Je ne suis pas d’accord. Ça m’a fait très mal, même jusqu’à aujourd’hui. » Vidéo associée: Blessure et forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde au Qatar - Samir Nasri s'en prend au staff de l'équipe de France : "La gestion a été mauvaise avec lui !" « Le Brésil c’est le pays du football, et je m’y voyais déjà. Je devais y être, et quand j’ai vu la liste ça m’a fait très mal », a-t-il ajouté avec beaucoup d’amertume. Nasri toujours furieux contre Deschamps Nasri n’a pas pardonné à Deschamps. Pire, avec l’actuel sélectionneur ils ne se sont plus jamais parlé. "On n’a plus jamais parlé oui". Il lui reconnait tout de même quelques qualités : "Deschamps, je ne l’ai jamais aimé et je ne l’aimerai jamais. Mais, il sait se remettre en question. Il ne reste campé sur sa position". Nasri a aussi la raconté la fois où il était en vacances à l’été 2010 et qu’il a appris le scandale de Knysna à la Coupe du Monde 2010 : « Avec Knysna, le sourire est revenu. On s’est tous assis avec le popcorn. J’ai dit wahouh, heureusement que c’est une bénédiction de ne pas avoir été. Mais avec le recul, c’est quand même un regret de ne pas avoir joué une Coupe du monde ».