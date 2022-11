L'Algérie accélère la réalisation de la Transsaharienne L'Algérie réalise son dernier tronçon de la route Transsaharienne qui vise à renforcer les échanges avec le sud du Sahara. Ce projet se double de l'installation à l'échelle de plusieurs pays, de câbles de fibre optique, favorisant le développement numérique. Longue de près de 5 000 km entre Alger et Lagos au Nigeria, elle s'inscrit dans un projet de réseau routier reliant six pays africains, visant à renforcer l'intégration régionale et promouvoir les échanges entre le nord et le sud du Sahara. «La Transsaharienne est une artère économique pour l'Algérie dans le cadre du libre commerce: elle aura des retombées économiques, mais aussi sociales pour toute la population qui attend beaucoup de cette politique», fait remarquer Fayçal Amrouche, wali d'In Guezzam. 00:00 | 23-11-2022 Share