Le FMI met en garde la France Après avoir déboursé des milliards d'euros pour soulager les entreprises et les ménages de la crise énergétique, la France doit commencer dès l'an prochain à assainir ses finances, a affirmé Jeffrey Franks, chef de mission du FMI pour la France, lors d'un point de presse à Paris. Les mesures du gouvernement français, notamment le gel des prix de l'électricité et du gaz, des chèques énergétiques, des remises sur les prix du carburant, le soutien financier aux entreprises, lui ont coûté des milliards d'euros d'augmentations de dépenses publiques depuis un an, évaluées par le FMI à plus de 2% de son PIB. Les initiatives du gouvernement ont permis de contenir le taux d'inflation «deux à trois points» en dessous du niveau qu'il aurait atteint sans mesures d'aide, a indiqué Jeffrey Franks. Aussi, le FMI met en garde néanmoins contre une détérioration prévisible du ratio d'endettement public sur le moyen terme contribuant à creuser l'écart entre la France et les autres pays européens, et recommande au gouvernement la réduction des dépenses courantes, en menant des réformes structurelles et en engageant une rationalisation des dépenses fiscales ou de la fonction publique. 23-11-2022