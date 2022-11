Tamim Ben Hamad Al-Thani a succédé à son père à 33 ans L’homme qui fait rayonner son pays Sa passion pour le football est certainement à l'origine de l'organisation du Mondial 2022 que le Qatar a réussi à décrocher face à de grandes nations candidates: les Etats-Unis, l'Australie, le Japon, et la Corée du Sud. Ce qui n'était pas gagné d'avance. Le petit Poucet a réussi à damer le pion à ses concurrents qui pensaient le manger tout cru. Fervent supporter de Manchester United et du Paris Saint-Germain depuis son enfance, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani deviendra en 2012 l'unique actionnaire du club phare de la capitale française. Un peu plus d'une année avant qu'il ne prenne les rênes de son pays avant d'en faire la «Mecque du football mondial» dix années plus tard. Il fera de ce petit Émirat du Moyen-Orient d'une superficie de 11 586 km2 une destination touristique, culturelle, sportive, mondiale en organisant, notamment le Grand Prix automobile du Qatar, une compétition automobile comptant pour le Championnat du monde de Formule 1 depuis 2021 et courue sur le Circuit international de Losail. Ce qui atteste de l'émergence d'une nouvelle race de dirigeants arabes modernes. Ce qui contraste avec ses voisins saoudiens et iraniens particulièrement. Deux géants de la région qui ne l'ont pas empêché de se faire une place au soleil et d'être courtisé par les pays les plus industrialisés du monde qui font face à une crise énergétique mondiale dévastatrice provoquée par le conflit armé russo-ukrainien. Cinquième producteur de gaz naturel du monde après la Russie, les Etats-Unis, le Canada et l'Iran, il constitue une alternative pour alimenter les pays de l'Union européenne privés de gaz russe pour leur position dans la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Un «standing» que le Qatar et l'Algérie liés de surcroît par des liens historiques, ont en partage. Avec en toile de fond une coopération de premier plan dans tous les domaines, notamment économique, commercial et gazier, qui s'est esquissée lors de la visite d'État effectuée par le président de la République au Qatar en février 2022. Une relation exceptionnelle confirmée avec la présence de l'Émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani se permettra même une virée dans les ruelles de la casbah d'Alger, en tenue décontractée (Jean, baskets). Ce qui atteste d'une particularité de souverain moderniste proche du peuple ce qui est rare chez les monarques en général. L'Émir saisira l'opportunité offerte par le 31e Sommet arabe organisé par l'Algérie pour témoigner de toute la place qu'occupent les Algériens dans son coeur. «Je félicite mon frère, le président Abdelmadjid Tebboune pour la réussite du 31e Sommet arabe. Tout en remerciant nos frères en Algérie pour la bonne organisation et l'hospitalité, je souhaite que les conclusions du Sommet puissent promouvoir l'action arabe commune à des perspectives prometteuses à même de répondre aux aspirations de nos peuples arabes au développement et à la prospérité, et renforcer la sécurité et la paix dans la région», avait écrit Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, sur son compte officiel Twitter. En se rendant au Qatar pour assister à la cérémonie du mondial de foot 2022 Abdelmadjid Tebboune en dit autant. Mohamed TOUATIMohamed TOUATI 00:00 | 20-11-2022 Share