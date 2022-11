L'Algérie fait don à Cuba d'une centrale électrique solaire et annule les intérêts sur la dette Placeholder LSA PUBLIÉ 17-11-2022, 18:19 Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, jeudi à Alger, que l'Algérie a décidé de faire don d'une centrale électrique solaire à Cuba et d'annuler les intérêts sur la dette cubaine. "L'Algérie a décidé d'atténuer les difficultés auxquelles fait face l'économie cubaine en annulant tous les intérêts sur la dette cubaine", a annoncé le président Tebboune dans une déclaration conjointe avec son homologue cubain, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez à l'issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République. Il a été décidé également de faire don à Cuba d'une centrale électrique solaire pour approvisionner la capitale La Havane en électricité, a ajouté le président de la République. Le président Tebboune a affirmé que l'Algérie et Cuba entretiennent "des relations historiques qui se sont consolidées par les valeurs de liberté, de paix et de justice", réaffirmant à cette occasion "la solidarité permanente de l'Algérie avec le peuple cubain". APS