Les prévisions optimistes du FMI par El-Houari Dilmi Les services du FMI viennent d'achever leur mission de consultations en Algérie. D'habitude peu complaisants à l'égard de l'Algérie, les experts de l'institution de Bretton Woods affichent leur optimisme quant aux perspectives à court terme de l'économie algérienne qui se sont sensiblement améliorées, essentiellement en raison de la hausse des prix des hydrocarbures. «Un rééquilibrage budgétaire est nécessaire pour préserver la soutenabilité des finances publiques à moyen terme», selon un communiqué de presse publié sur le site officiel du prêteur multilatéral. Selon Geneviève Verdier, la cheffe de la mission du Fonds monétaire international, «la hausse des prix des hydrocarbures contribue à renforcer la reprise de l'économie algérienne suite au choc de la pandémie», notant que les réserves de change ont augmenté à 53,5 milliards de dollars fin septembre contre 46,7 milliards de dollars fin 2021. Une hausse significative des exportations hors hydrocarbures et le coup de frein donné aux dépenses publiques, fait dire aux experts du FMI que la reprise économique en Algérie est sur la bonne voie. Autre indice encourageant, la croissance du PIB hors hydrocarbures s'accélère pour atteindre 3,2% en 2022, contre 2,1% en 2021. L'alerte est par contre venue de l'inflation qui s'est considérablement accélérée pour s'établir autour de 9,4% au cours des derniers mois, son niveau le plus élevé sur 25 ans, note le rapport du FMI. L'Algérie, pays exportateur de gaz et de pétrole, devrait suivre une politique d'industrialisation, aux yeux du FMI, qui parle «d'indicateurs au vert, mais conditionnés par des investissements privés et des IDE (investissements étrangers directs), ainsi que la maîtrise de la dépense publique». Tout en exhortant les autorités algériennes à resserrer la politique monétaire pour maîtriser l'inflation, le rapport de la mission du FMI salue néanmoins l'engagement du gouvernement à ne pas recourir au financement monétaire, autrement dit arrêter de faire tourner la planche à billets. La nouvelle loi sur l'investissement et la révision prochaine de la loi sur la monnaie et le crédit sont autant d'opportunités pour engager résolument l'Algérie dans la voie d'une transition douce vers un modèle de croissance plus inclusif et diversifié et stimuler la création d'emplois.