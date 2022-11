L’ambassadeur de Suisse en visite à Annaba Vers un nouveau souffle 21 Nov 2022 Annaba 146 fois Vers un nouv

L’ambassadeur de Suisse en visite à Annaba Vers un nouveau souffle 21 Nov 2022 Annaba 146 fois Vers un nouveau souffle Le wali d’Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a reçu hier, lundi 21 novembre, au siège de la wilaya, une visite de travail de Pierre-Yves Fux, l’ambassadeur de Suisse en Algérie.Cette rencontre intervient dans le cadre d’une coopération décentralisée. Elle a porté sur des sujets assez importants et constructifs, dont les relations bilatérales qui lient les deux pays. Lors de cette visite, les deux parties ont exprimé leur souhait quant à l’amélioration et le renforcement davantage de cette relation au cours de la période à venir. Ils espèrent donner un nouveau souffle aux pistes de partenariat et de coopération entre les deux pays, dans tous les domaines d'intérêt mutuel. Il convient de souligner que l’Algérie et la Suisse ont d’excellentes relations diplomatiques, remontant même dans l’histoire. Ces deux pays ont conclu une série d’accords bilatéraux couvrant de nombreux domaines, à savoir celui politique, scientifique, économique, technique et même culturel. Ladite visite s’inscrit aussi en marge de l’expo consacrée à l’oeuvre de Pouillon, vue par le photographe suisse Léo Fabrizio. Elle estorganisée par l’Institut Français d’Annaba en sa galerie d’art, sise à l’avant-port et dont le vernissage a eu lieu samedi 19 novembre dernier. Elle est à découvrir, pour rappel, jusqu’au 19 décembre. Hanine Boucenna