La victoire des saoudiens face aux argentins célébrée dans le monde arabe 22 novembre 2022 22:29 DIA-22 novembre 2022: Incroyable scénario dans ce Mondial au Qatar, l’Arabie Saoudite a mis à un terme à l’invincibilité de l’Argentine depuis 36 matches. L’Argentine fait son entrée dans la Coupe du monde 2022 face à l’Arabie saoudite, dans le premier match du groupe C. Pour ce qui devrait être son dernier Mondial, Lionel Messi attendu au tournant. Ce fut une défaite historique célébrée partout dans le monde arabe et même en Algérie. Dans une vidéo partagée à travers les réseaux sociaux, on découvre la célébration hystérique à travers plusieurs pays arabes. Même en Algérie les supporters algériens ont célébré dans les cafés la victoire historique de l’Arabie Saoudite face à l’un des favoris du Mondial. Cette victoire rappelle pour beaucoup de spécialistes la victoire historique de l’Algérie face à la RFA en 1982, au mondial espagnol. Amir Hani