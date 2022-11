Tunisie – Australie : le coup de gueule cinglant de Skhiri, qui pense déjà aux Bleus Julien Pedebos - La Tunisie a concédé une défaite très ennuyeuse face à l'Australie ce samedi (0-1). Ce qui a provoqué un sacré coup de gueule d'Ellyes Skhiri. Ellyes Skhiri La Tunisie a concédé une défaite très ennuyeuse face à l'Australie ce samedi (0-1). Ce qui a provoqué un sacré coup de gueule d'Ellyes Skhiri. C'est une très mauvaise affaire réalisée par la Tunisie ce samedi. Après un nul encourageant face au Danemark lors du premier match, les Tunisiens n'ont pas pu éviter une défaite face à l'Australie (0-1) qui complique sérieusement leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Vidéo associée: Coupe du Monde 2022 : Les espoirs s'amenuisent pour la Tunisie après avoir été surprise par l'Australie De quoi pousser Ellyes Skhiri, le milieu tunisien, à une mise en place cinglante. En effet, ce dernier a pointé du doigt les gros manques des Aigles de Carthage au moment où les matchs officielles des grandes compétitions arrivent, même si une dernière chance arrive face à l'équipe de France. « On peut s’en prendre qu’à nous même. Ça fait des années que c’est le même problème : on n'arrive pas à enchaîne les bonnes prestations en officiel…On va essayer de relever la tête, même si ça sera pas le match le plus facile [vs la France]. »