Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps fait une grosse annonce avant Tunisie - France Yves-Alex M'para Par Yv

Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps fait une grosse annonce avant Tunisie - France Par Yves-Alex M'para 11:08 AM GMT+1 Didier Deschamps peut être satisfait de ses joueurs. Grâce à la victoire de l'équipe de France face au Danemark, les Bleus sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Tricolores pourront disputer la prochaine rencontre face à la Tunisie sans pression. Interrogé sur beIN SPORTS après la rencontre face aux Danois, le sélectionneur français a annoncé qu'il pourrait faire tourner son effectif afin de concerner tous les joueurs du groupe mais aussi pour faire souffler certains de ses cadres. " Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l’adversaire que l’on doit rencontrer et nos autres adversaires aussi parce qu’il y a une qualification en jeu. Mais notre objectif, c’est le huitième. Je ne vais pas prendre de risque. Ne me demandez pas ce soir (samedi) combien, ni qui. Mais je ferai tourner parce qu’on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d’autres sur ce match." Steve Mandanda pourrait démarrer la rencontre Pour ce troisième match de Coupe du monde face à la Tunisie ce mercredi, Hugo Lloris pourrait céder sa place à Steve Mandanda dans la cage. Didier Deschamps a annoncé ce samedi que le portier du Stade Rennais était l'actuel numéro 2 de l'effectif des Bleus. D'autres joueurs devraient être laissés sur le banc comme Olivier Giroud ou des joueurs comme Adrien Rabiot ou Aurélien Tchouameni. Kylian Mbappé devrait quant à lui être de nouveau aligné dans le onze de départ.