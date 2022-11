Urgences médico-chirurgicales d’El-Bouni (Annaba) Le plus grand pôle du pays inauguré 26 Nov 2022 Annaba 1087 fois Le plus grand pôle du pays inauguré Le ministre de la Santé, le professeur Abdelhak Saïhi, a inauguré, dans la matinée d’hier, samedi 26 novembre, au chef-lieu de la commune d’El-Bouni (Annaba), le plus grand pôle de santé d'urgence du pays. Il s’agit du service des Urgences Médico-Chirurgicales (UMC), une structure médicale à caractère régional. À l’issue des explications qui lui ont été fournies, notamment par Nacer Damache, Directeur de la Santé et de la Population (DSP) d’Annaba, le ministre de la Santé a mis en exergue, aux responsables du secteur, la nécessité d’adopter le système de numérisation dans tous les établissements sanitaires. Il a indiqué : « L'adoption de la numérisation dans les services de santé profitera à la fois au patient et aux agents de santé. En effet, elle leur dispensera des dossiers classiques en papier et elle leur procurera des revenus financiers pouvant être utilisés pour servir le patient dans de nombreux domaines ». Abdlehak Saïhi a également souligné l'importance de ce modèle de pôle d'urgence, qui s'inscrit dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en mettant l'accent sur le service du patient à travers le développement du système de santé. Doté de plus 120 lits, d'un bloc opératoire et d'un autre pour la traumatologie, de plusieurs lits pour la surveillance médicale et pour les soins médicaux après interventions chirurgicales ainsi que d’un service de réanimation, le nouveau service a été équipé d'un matériel de pointe et de dernière génération. Après avoir procédé à l’inauguration de cette grande infrastructure de santé, renforcée par un équipement de haute facture, suivie de celle d’une une importante banque de sang, le ministre a déclaré que cet acquis est venu soulager le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd. Et d’ajouter qu’il s’agit d’une fierté pour la wilaya d’Annaba, soulignant qu’il faut le préserver et le protéger. Avec leurs structures modernes et d’importants parcs aménagés au profit des patients, ces infrastructures de santé se distinguent par une certaine identité urbaine de qualité, a reconnu le ministre de la santé. Ce responsable a salué le wali d’Annaba qui n’a pas lésiné sur les moyens pour le développement du secteur et le DSP pour ses efforts, son savoir-faire et son choix porté sur la qualité des équipements fournis au profit de cette nouvelle structure. Il a annoncé, dans la foulée, sa disponibilité pour renforcer le secteur en matière d’équipements et de ressources humaines nécessaires. Lors de son allocution, le ministre a annoncé la réalisation d'un nouveau CHU dans la wilaya d’Annaba, précisant, dans ce cadre, la disponibilité de l’assiette foncière ainsi que de l’argent pour son financement. Et de donner des instructions aux responsables de la santé, pour que cet hôpital soit doté d’un pavillon d’urgence qui sera réservé spécialement pour les enfants et disposant de tout l'équipement nécessaire, au même titre que les salles destinées aux adultes. Le ministre a ensuite inauguré deux nouveaux centres de santé, également fortement équipés, dans la commune de Tréat à la daïra de Berrahal et dans la localité de Besbassa à la commune d’Aïn Berda. B. Salah-Eddine