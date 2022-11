Le ministre de la santé a-t-il vérifier les médocs dans les égouts ?

Hopital des Caroubiers Les médocs baignent dans les égouts Hopital des Caroubiers Les médocs baignent dans les égouts 20 Juil 2022 Annaba 5372 fois Les médocs baignent dans les égouts Salah-Eddine L’incivisme, le laisser-aller, la fuite en avant et la pollution continuent de faire des dégâts au sein des établissements publics à Annaba. Les infrastructures hospitalières censées être plus que toutes autres, exemplaires, en matière de salubrité, font malheureusement partie du lot desdits établissements. L’exemple le plus édifiant ...