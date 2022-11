Maroc, Algérie : Halilhodzic victime d'un cambriolage, 80000€ de butin dérobé Onze Mondial - Il y a 5 h comm

Maroc, Algérie : Halilhodzic victime d'un cambriolage, 80000€ de butin dérobé Mauvaise nouvelle pour l'ancien sélectionneur de l'Algérie et du Maroc, Vahid Halilhodzic, qui a été victime d'un cambriolage. Très mauvaise surprise pour Vahid Halilhodzic, qui n'était pas présent à son domicile français dans les Yvelines, mais qui a été victime d'un cambriolage dimanche, selon les informations de LCI. D'après un journaliste de la chaîne, alors que l'ancien sélectionneur du Maroc et de l'Algérie était absent, des malfaiteurs ont réussi à s'introduire en forçant une fenêtre, avant de dérober de nombreux effets personnels. Un coffre-fort a été arraché et à l'intérieur, des bijoux et des montres de luxe y étaient rangées. Au total, c'est un butin de l'ordre de 80000 euros qui aurait été dérobé par les cambrioleurs. Vahid Halilhodzic a vite porté plainte et la police judiciaire est déjà sur l'enquête.