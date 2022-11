Démission de la ministre Caroline Cayeux : dans les coulisses d’un départ surprise Franceinfo - Il y a 1 h 10

Démission de la ministre Caroline Cayeux : dans les coulisses d’un départ surprise Franceinfo - Il y a 1 h La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, a annoncé lundi démissionner du gouvernement, après, selon elle, un désaccord avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui juge sa déclaration de patrimoine sous-estimée. Démission de la ministre Caroline Cayeux : dans les coulisses d’un départ surprise Caroline Cayeux annonce lundi 28 novembre, conjointement avec l’Élysée, démissionner de ses fonctions de ministre des Collectivités territoriales. C'est Dominique Faure, la secrétaire d'État en charge de la ruralité, qui récupère son portefeuille. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une annonce… surprise. Car l’essentiel s’est joué en coulisse : aucune révélation n'a précipité cette démission, acceptée par le président, à tel point que l'annonce surprend au sein des ministères. Même du côté de celui de la Transition écologique, auquel était rattachée Caroline Cayeux. "Elle faisait encore le show la semaine dernière au congrès des maires", s’étonne ainsi un conseiller. Que s'est-il passé entretemps, en l'espace d'une semaine ? La ministre s'explique, dans un communiqué : elle évoque un différend avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Selon l’institution indépendante, la ministre aurait sous-estimé sa déclaration de patrimoine. L'ancienne maire de Beauvais indique avoir tenté de régler les choses, en vain. "Dans ce contexte, écrit-elle dans un communiqué, il m'a semblé préférable de démissionner, pour ne pas gêner l'action du gouvernement." Prendre les devants avant les polémiques Certains diront que ce départ précipité permet à l’Élysée de prendre les devants. C’est en tout cas, indéniablement, une façon de tuer dans l'œuf les polémiques à venir. "Il vaut mieux maitriser maintenant avant que ça sorte", nous confie un stratège. Surtout, après de nouvelles révélations très embarrassantes pour l'exécutif qui ne datent que de quatre jours : l'ouverture de deux enquêtes par le parquet national financier sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes d’Emmanuel Macron de 2017 et de 2022. Et puis, aussi, faut-il prendre en compte les propos homophobes tenus l'été dernier par Caroline Cayeux, dénoncés par une partie de ses collègues du gouvernement. Sur un plateau de télévision, la ministre avait qualifié les couples gays d’un "ces gens-là", alors qu’elle revenait sur son opposition de l'époque au mariage pour tous. Des membres de la majorité avaient même réclamé sa démission dans une tribune : certains expriment leur soulagement aujourd'hui. Parmi eux, le député Renaissance - et ancien socialiste - François Cormier-Bouligeon, sur Twitter : "Le mariage pour tous oui, le mariage avec tous : non... un Cayeux en moins dans la chaussure."